CDMX.- En entrevista para Gabo Cuevas de Fórmula Espectacular de Radio Fórmula, Carlos Guerrero ‘Warrior’ contó que pensó pedir matrimonio a su novia Gisela Muñoz en el final de Survivor México.

En la plática ‘Warrior’ fue cuestionado sobre si ya piensa en el matrimonio, cuando contó que su novia Gisela fue su sostén en Survivor México y le aseguró que sin ella, no habría sido posible el estar como conductor del programa.

Me hizo la vida más fácil, porque tuve mis malos ratos, mis malos momentos; (ella) siempre estuvo ahí permanentemente, nunca me abandonó, merece todo. Me hubiera gustado en la final, imagínate: ‘México, hago una pausa’, imagínate haberle entregado (el anillo), no sé cómo no se me ocurrió, habría sido muy buena idea, pero no les iba a robar el momento a los ganadores”, declaró Carlos Guerrero ‘Warrior’.