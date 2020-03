Suspenden al que pudo ser el próximo rival de Canelo

Inglaterra.- Luego de mostrarse en un video en el que explicaba como golpear a una mujer en plena cuarentena por el coronavirus, la Junta de Control de Boxeo Británico, suspendió la licencia de boxeo profesional a Billy Joe Saunders, campeón supermediano de la OMB.

Saunders subió un video donde se le podía ver entrenándose y ofreciendo a los hombres consejos acerca de cómo pegarles a sus parejas durante el presente aislamiento. El británico se encontraba invicto luego de 29 peleas y se encontraba muy cerca de firmar un nuevo un combate contra el mexicano “ Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas.

Tras la publicación del video recibió la notificación oficial por lo que decidió pedir disculpas también a través de sus redes sociales en las que externó:

Fue un error, no quise causarle daño a nadie y jamás promovería la violencia doméstica. Hay gente muriendo en todo el mundo por el coronavirus y yo solo quería poner una nota cómica, Obviamente no funcionó. Mi sentido del humor no es para todos”, publicó.