TAS reduce sanción a Gabriel Hachen y critica a FMF; jugador golpeó a árbitro

Buenos Aires, Argentina.- El futbolista Gabriel Hachen había sido sancionado por un año el 15 de enero, por agredir a un árbitro en un partido amistoso de preparación para el Clausura 2020 entre FC Juárez, su equipo de ese entonces, y la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Si bien el argentino ya se desvinculó de los “Bravos”, esa sanción le impedía trabajar en cualquier lugar del mundo, pero como el TAS se la redujo a siete meses, el 15 de agosto ya podrá realizar su actividad.

En el fallo de 36 páginas al cual tuvo acceso en exclusiva Súper Deportivo, la máxima autoridad deportiva entendió que la sanción era excesiva debido a que el máximo para un caso de esta índole es un año sin jugar y el futbolista, que le dio un manotazo al referí, no tenía antecedentes.

En su evaluación, el TAS entendió que el hecho había sido grave, pero que era excesiva porque en su carrera no había contado con hechos similares.

Las críticas al reglamento de la de la FMF

En el fallo, firmado por Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, se habla de una “contradicción inherente a la forma de estructurar el injusto y la sanción” ya que por un lado se hace referencia a una “infracción grave, pero por el otro se habla de conducta violenta contra un oficial de partido”, aunque la sanción mínima es de apenas tres partidos.

Resulta en este punto ilustrativo comparar el Reglamento de Sanciones de la FMF con el Código Disciplinario de la FIFA, que establece que la sanción mínima por agredir a un árbitro es de 15 partidos, con lo cual tenemos que la sanción mínima es cinco veces más gravosa que la prevista en su homólogo federativo mexicano”, afirmó el laudo.

El TAS entiende que “no parece haber una coherencia entre el hecho sancionado, el lenguaje usado y la sanción”.

Esto necesariamente tiene un impacto a la hora de analizar la apelación, ya que una conducta violenta contra un oficial puede tener una sanción sumamente leve de tres partidos. Es imposible que esta contradicción no tenga consecuencias a la hora de aplicar la norma”.

Por último, el máximo tribunal deportivo fue tajante.

“Los hechos, sumados a la imprecisión del término brutalidad, hace más engorroso el análisis y obliga necesariamente a buscar algo oculto en todo el entramado normativo del Reglamento de Sanciones de la FMF en búsqueda de claridad”.

Hachen, entre la felicidad y el dolor

En declaraciones formuladas a este diario, Hachen contó que “fue un alivio la reducción de la sanción” y que “espera ansioso que se aclare el panorama en el fútbol para saber mi futuro”.

No está bien lo que hice, lo reconozco. Le di un manotazo al árbitro, pero nunca tuve brutalidad. Se dijeron muchas cosas que ni pasaron, pero no tengo dudas que fue excesiva la sanción de un año”, indicó.

Por último, hizo una reflexión sobre el comportamiento de Juárez.

“En el fútbol somos un producto. Cuando no servis, vas para afuera. Fue lógico haber rescindido de común acuerdo porque me quedaba poco tiempo de contrato. No lo quería y hasta duele, pero también somos un producto”.

Gabriel Hachen llegó a FC Juárez en 2018, cuando el equipo estaba en Ascenso Mx.