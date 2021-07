Sarah Kohan acusa a 'Chicharito' de ser 'mal padre' e ignorar a sus hijos

Los Ángeles, California.- De acuerdo con TMZ Sports, Sarah Kohan demandó a Javier ‘Chicharito’ Hernández por pensión, asegurando que el futbolista de LA Galaxy es “mal padre” e ignora a sus hijos.

TMZ reportó que obtuvieron documentos, en los que detallan que Sarah Kohan solicitó el divorcio desde febrero de este año y la mamá de sus dos hijos asegura que ‘Chicharito’ ha estado ignorando a su familia desde la separación.

No participas en el cuidado diario de tus hijos”, se lee en el documento y Sarah Kohan detalla que ‘Chicharito’ es descuidado, ya que no quiere poner una protección sobre la piscina, debido a que no va “con la estética del lugar”.