Celaya, Guanajuato.-El Club Celaya en Colaboración con la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) y el Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya (Sidec) buscarán reactivar el polígono deportivo en donde se ubica actualmente Celanese.

El presidente del Club Celaya, Carlos Benavides, expresó que este proyecto se está pensando en beneficio de la ciudad y para que el club crezca con un proyecto ambicioso para su proyecto de llegar a Primera División.

“La intención es tener un espacio para poder desarrollar un plan serio de futbol formativo para los chavos de la ciudad, para eso debemos tener un espacio donde podamos tener un campo de juego en condiciones para los jugadores y comando técnico que desarrollen un proyecto, estamos buscando un espacio, estamos trabajando estrechamente con la presidencia municipal, con Sidec, y con mucho apoyo de CODE, para poder desarrollar este proyecto, creo que la palabra que estamos utilizando es ‘Cerrada’, no es un comodato, es un convenio amplio entre las parte donde queremos mejorar infraestructura que este en desuso a través, principalmente y cien por ciento de aporte privado, y darle espacio para que también se pueda utilizar públicamente, es una idea de que todos ganemos, gane la gente que quiere hacer deporte en Celaya, tener a los chicos desarrollándose para quienes quieran ser deportistas profesionales y poner en valor infraestructura de la ciudad a través de inversión privada”

Aseguró que este proyecto es por que Celaya es un Club serio y que busca la certificación y se necesita este proyecto para darle oportunidad de desarrollo deportivo a los jóvenes de la ciudad y la región.

Aunque aun no tienen los requisitos para ser certificados para poder ascender a Primera División, dijo que este proyecto está pensado en poder tener esa certificación y tener un proyecto completo.

“Todavía no tenemos los requisitos exactos, pero es una necesidad que creemos que debemos desarrollar como proyecto de futbol y por eso estamos trabajando con las autoridades y por eso estamos trayendo inversión privada”, dijo.

No quiso hablar de la inversión que se podría dar para rehabilitar ‘Celanese’, hasta tener algo claro y que sea de manera oficial.

“No queremos adelantar, porque todavía no están cerrados los temas y me gustaría que fuera una comunicación oficial, pero estamos poniendo mucha energía y tiempo para hacer crecer el club”, dijo.

Este miércoles por la mañana, Carlos Benavides y José Hanan por parte del Club Celaya; Marco Gaxiola por parte de CODE y Andrés Barrientos por parte de Sidec estuvieron recorriendo las instalaciones de Celanese visualizando y analizando el proyecto integral para esta reactivación.

La frase

“Estamos en un proyecto ambicioso, estamos haciendo todos los esfuerzo dentro de nuestra posibilidades, para que el Club crezca para que esté preparado para subir a Primera División, y pedimos apoyo, todo lo que hacemos es en beneficio de la ciudad, y solos, no vamos a poder hacer esto y tenemos que sumar a las autoridades pero, estamos trabajando para que sea beneficioso para todos, es un ganar ganar, no encontraría porque no se vería estos como positivo por que son espacios en desuso y las podremos en uso para la ciudad”

Carlos Benavides