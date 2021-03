Alejandro de la Rosa revela porqué salió de ESPN; ‘No estaba yendo con mismas ganas’

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el conductor y analista Alejandro de la Rosa contó cómo y porqué se dio su salida de ESPN, señalando que llegó ocasiones en las que “no estaba yendo con las mismas ganas” a la oficina.

Señalando que en 2014, tuvo una primera oferta de Univisión, pero la rechazó y en 2019, se dio su salida de ESPN, pero antes negoció su contrato con la televisora y tuvo un malentendido.

Yo creo, me atacan y me dicen de un par de situaciones que habían sucedido en la oficina; creo que me las están tirando justo a media negociación como para que tuvieran el sartén por el mango. No terminó nada mal. Me parecía que era cerrar un ciclo, ya no estaba yendo a la oficina con la misma entereza, las mismas ganas.”, declaró De la Rosa.