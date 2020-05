TV Azteca, Televisa y Fox Sports estarían de acuerdo en dar por terminado el torneo

México.- Las posibilidades de cancelar el torneo Clausura 2020 de la Liga Mx, parecen ser cada vez más factibles, por lo que las pérdidas monetarias será uno de los temas primordiales a tratar en la reunión a realizarse el próximo viernes en las que se determine el futuro de dicho certamen.

De acuerdo con el periodista Luis Castillo, las principales televisoras del país, Tv Azteca, Televisa y Fox Sports, dueñas además de los derechos de transmisión de 17 de los 18 equipos de la primera división podrían definir cada uno de los contratos que queden sin cumplir.

La intención de las televisoras, según comenta Castillo es ser flexibles en la reestructuración los contratos para futuros torneos buscando que el impacto económico no sea tan fuerte pese a la posible cancelación del C2020.

La mayoria de los equipos de @LigaBBVAMX aceptaron ya la CANCELACIÓN del Clausurs 2020 incluso las televisoras, el plan es dar por terminado este torneo para que venga una reingenieria financiera en los 18 equipos — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) May 18, 2020

Ante esta situación la Liga de Expansión correría peligro y NO podría iniciar — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) May 18, 2020

Esto afectaría directamente los planes no sólo dela Liga Mx, si no que también los de la Liga de Expansión, misma que no podría comenzar en la próxima temporada, mientras que los torneos de inferiores, se fusionarían para reducir costos.

IP