Tanto Gómez como Arena no ven a 'Chicharito' ser el 'Mejor de MLS'; destacan a Vela

Los Ángeles, California.- A falta de anuncio oficial, ‘Chicharito’ Hernández jugará en LA Galaxy en la MLS, pero para el comentarista Herculez Gómez y el técnico Bruce Arena, no lo ven convertirse en el mejor jugador de la Liga de Estados Unidos.

En su participación en ESPN AM, Gómez aseguró que ‘Chicharito’ no es el mejor de Los Ángeles, por lo que no puede ser el mejor en la MLS, destacando lo realizado por Carlos Vela en 2019, que fue Balón de Oro y Bota de Oro.

Si ponen cinco lugares, ‘Chicharito’ no llegan ni a cinco en este momento. Si hablamos de goleadores, en Atlanta está Josef Martínez”, declaró Gómez.

Para Gómez, ‘Chicharito’ Hernández tiene que llegar a la MLS a demostrar su calidad en la cancha.

Hoy en día, ‘Chicharito’ no está ahí, hoy en día, ‘Chicharito’ tiene que demostrar’, dijo Gómez, aceptando que el mexicano puede ser campeón de goleo, pero tiene que probarlo.

Para finalizar, Gómez aseguró que ‘Chicharito’ puede ser goleador en la MLS, pero no por eso, será el Mejor de la Liga.

‘Gran adición, pero no será el mejor’, declara Bruce Arena

El técnico estadounidense Bruce Arena señaló en entrevista para ESPN que ‘Chicharito’ es una gran adición a la MLS, pero no será el Mejor Jugador.

“Pienso que será una gran adición para la Liga. Han querido al jugador por mucho tiempo y él será natural en este mercado, pero no será el mejor jugador de la MLS”, dijo.

Cuestionado sobre quién es el mejor en la MLS, Bruce Arena destacó a Carlos Vela de LAFC y Carles Gil de New England Revolution.

Para 2020, Arena entrenará a New England Revolution y la MLS tendrá a ‘Chicharito’ Hernández, que llegará procedente de Sevilla de España.