‘Te merecías que te despidan como alguien importante’, dice Messi a Suárez y crítica a directiva

Barcelona, España.- Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Lionel Messi se despidió de Luis Suárez, debido a la salida del delantero uruguayo de FC Barcelona, y el argentino también lanzó crítica a la directiva culé.

Asegurando que ya se estaba haciendo a la idea de la salida de Luis Suárez, Messi detalló que le “cayó el veinte” hasta que entró al vestidor. El ‘Diez’ aseguró que será difícil no seguir compartiendo el día al día con Suárez, ya sea en las canchas como en el exterior, aceptando que lo extrañará, ya que compartieron seis años en los que hubo mates, comidas, cenas y muchas cosas que no se olvidarán.

Será raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, y que no te echen como lo hicieron. Pero, la verdad a esta altura ya no me sorprende nada”, detalló Messi.