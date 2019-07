'Te quisieron vender como bomba, hoy no lo eres', dice 'Doctor' sobre Gio

Ciudad de México.- Luis García dedicó una columna a Giovani Dos Santos, señalando que lo quisieron venderlo como una “bomba”, pero hoy no lo es, aunque el conductor de Azteca Deportes resaltó su pasaje por el futbol internacional.

Señalando que ha jugado en clubes como Barcelona, Tottenham, Galatasaray, Villarreal, Racing y LA Galaxy, García aseguró que ser nómada “no es asunto sencillo” y comenzó a destacar cualidades a Dos Santos.

'Doctor' señaló que en algunos clubes vivió momentos tétricos, pero pese a esto, Dos Santos salió adelante y llegó a Estados Unidos, donde tuvo un contrato “descomunal”, pero no le reclamó por ello.

García Postigo resaltó que Giovani Dos Santos ha marcado casi 30 goles con Selección Mexicana en más de 100 partidos, ha ganado una Copa del Mundo Sub-17 en 2005, campeón olímpico en Londres 2012 y ha acudido a tres Copas del Mundo.

No me queda más que reconocer a un futbolista histórico en nuestra nación, y si bien esa extraña pestilencia de insatisfacción te persigue, lo tuyo pegado a una pelota ha sido magnífico y me qued corto”, señaló.