‘Les voy a renunciar’, Antonio de Valdés cuenta que casi se va de Televisa

CDMX.- En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Antonio de Valdés contó cuando estuvo a punto de renunciar a Televisa Deportes, hoy TUDN.

Cuestionado por Mara Patricia Castañeda sobre qué ha influido en su carrera, Antonio de Valdés señaló que ha sido una mezcla del destino, trabajo y suerte, así como las circunstancias que ha tenido en su vida, cuando recordó que estuvo a punto de renunciar a Televisa Deportes.

Para el Mundial de Italia 90’, Antonio de Valdés contó que estaba muy enojado, debido a que le quitaron una sección.

Estaba muy enojado y me acuerdo perfectamente que me encuentro a ‘Chente’ (Vicente Zarazúa) en el pasillo y le digo: ‘Estos, me sacaron, que no sé qué, ya les voy a renunciar’ y ‘Chente’ me dice: ‘No seas tonto, esto es un mes y se acaba, y luego vuelve la rutina y vuelve la rutina. Tranquilo’.”, contó Toño de Valdés.