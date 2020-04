Televisa lo tentó y Martinoli rechazó millonaria oferta

México.- Christian Martinoli se ha convertido desde hace prácticamente 15 años en el narrador predilecto de la mayoría. Con un estilo propio y que raya en lo burlón mientras comenta muchos de los detalles en las transmisiones de los partidos de la Liga Mx a través de Tv Azteca el creador del 'Chorizo Power', aceptó que hace algunos ayeres fue tentado por Televisa.

Fue en 2010 y luego de la Copa del Mundo de Sudafrica, cuando uno de los hombres de mayor poder en el futbol mexicano como es Greg Taylor se le acercó y buscó convencerlo de que firmara con Televisa, lo anterior fue dado a conocer por el mismo narrador, mediante el Instagram Live 'Agarrate Sports'.

"Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de Azteca el día que me corran o cuando me muera", mencionó incluso en una entrevista realizada hace algún tiempo para Mónica Garza.

Las ofertas también le llegaron desde ESPN

Además Martinoli comentó que ESPN con José Ramón Fernández a la cabeza, también intentó llevarlo a sus filas, lo mismo que Telemundo, aunque esta última opción la deshechó en su totalidad ya que tenía que mudarse a Estados Unidos.

Martinoli narró su primera final en una Copa del Mundo en 2002 en donde compartió microfono con uno de los grandes en el crónismo deportivo mexicano como es Emilio Fernando Alonso.