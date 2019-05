'Tenemos hambre de gloria': Rubens Sambueza y el León vuelven confiados en remontar

León.- Los Esmeraldas del León volvieron a casa, luego de perder 1-0 el juego de Ida de la Final ante Tigres y aunque la obligación es ganar el domingo, se dicen confiados en la calidad del plantel.

Rubens Sambueza, quien se perdió el juego del jueves por suspensión, subraya la motivación del plantel, pues creen que un gol no es suficiente desventaja para presionarlos en exceso.

"Tenemos mucha fe en que podremos remontar la serie, está todo muy abierto y su bien nos tocó perder, creo que el equipo tiene el potencial suficiente para darle la vuelta a la serie", declaró Sambueza al llegar al Aeropuerto de Guanajuato, procedente de Monterrey.

Sambueza no considera que los Tigres fueran ampliamente superiores en el primer duelo, pues recuerda que León también generó opciones para anotar.

"Somos un buen plantel, el juego fue parejo, por momentos jugó muy bien Tigres, nosotros también tuvimos posesión de balón, llegó a ser una serie linda", agregó el mediocampista de ataque, quien sería titular este domingo en el Nou Camp.

Eso sí, "Sambu" acepta que sufrió viendo el partido desde un palco, ansioso por entrar al campo y ayudar a sus compañeros.

Lo bueno es que los compañeros hicieron un buen juego y nos trajimos un resultado que sí bien no era el adecuado, nos deja con mucha fe de revertir lo que viene el domingo".

Además, el examericanista asume el rol de líder ofensivo y espera aportar en el juego de Vuelta, consciente de que León necesitará de su mejor versión individual.

Yo no me saco ninguna responsabilidad, tengo mucha ganas de jugar y si me toca, voy a provechar desde el primer minuto... uno tiene hambre de gloria y los compañeros van a hacer lo mismo".