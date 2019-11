‘Tengo ganas de partirle la cara a Canelo’, dice peleador Jorge Masvidal

CDMX.- El peleador de la UFC, Jorge Masvidal consiguió su victoria ante Nate Díaz en el Madison Square Garden de Nueva York y tras la pelea, aseguró que tiene “ganas de partirle la cara” a Canelo Álvarez.

En entrevista, Masvidal señaló que buscaría entrar en el mundo del box y le gustaría enfrentar a ‘Canelo’ Álvarez, quien el sábado venció a Sergey Kovalev en Las Vegas, Nevada.

El peleador de UFC aseguró que puede boxear y trabajar desde diferentes ángulos, pidiendo una oportunidad de subirse al ring contra el peleador mexicano.

Días antes en ESPN, Masvidal señaló que de ganar a Díaz, que lo hizo, quería defender su título ante Álvarez, señalando que Canelo “es un animal” y sería un honor enfrentarlo.

Previo a la pelea ante Kovalev, Canelo Álvarez fue cuestionado por los comentarios de Masvidal y aseguró que solo lo vería como un negocio, pero no como una verdadera pelea.

El que venga a boxeo, que venga a boxeo, como lo dije, si yo me meto a su deporte no tengo nada que hacer, en su terreno no tengo nada que hacer. Nadie en la UFC en mi terreno, no tiene nada que hacer”, declaró el boxeador mexicano.