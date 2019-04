'Nací en Chivas, pero León me dio la oportunidad', asegura JJ Macías

León, Guanajuato.- A sus 19 años, José Juan Macías es el mexicano con más goles en el Clausura 2019, con siete anotaciones y en entrevista reveló que sigue teniendo “hambre” de transcender, sin olvidar a Chivas.

En entrevista con Record, el JJ, aseguró que tiene “hambre” de trascender y dejar un legado.

Macías aseguró que tiene cariño, tanto por Chivas, como por León. Por la primera, porque es donde “nació”, y en León, porque le dio la oportunidad de jugar.

Yo nací en Chivas, León me dio la oportunidad y le estoy tomando un cariño grandioso”, declaró.

Macías destacó que la decisión que tomen ambas directivas sobre su futuro, que sea benéfica para todos, pero lo que quiere es jugar.

Quizá ya no hay jugadores que amen los colores, yo sí amo los colores, pero ahorita me voy por el lado que quiero jugar”, declaró.

Macías debutó con Matías Almeyda y el técnico argentino ha sido de gran ayuda en su carrera.

El jugador de León detalla que cuando comenzó a marcar goles con Chivas, Almeyda le dijo que no iba a salir a dar declaraciones.

Él me iba guiando y me iba cuidando, porque sabía de este carácter. Él sabía que no era el momento”, declaró.