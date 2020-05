‘Tengo siete días sin síntomas’, cuenta Vanessa Zambotti donde se contagió de COVID-19

CDMX.- La judoca mexicana Vanessa Zambotti reveló hace algunas semanas que se enfermó de COVID-19 y ahora mencionó que tiene siete días sin síntomas, pero contó donde pudo haberse contagiado y qué síntomas tuvo.

Zambotti señaló que el pasado 5 de abril salió y fue a la Central de Abastos, donde cree que se contagió.

En cualquier lado te puede contagiar, hay lugares de más riesgo. El 20 de marzo inicié cuarentena y solamente salí el 5 de abril, fui al mercado de la Central de Abastos y creo que ahí fue donde me contagié”, reveló.

Vanessa señaló que fue, a partir del 9 de abril que empezó a presentar síntomas como dolor de garganta, estornudos constantes, alta temperatura, dolor de huesos, hasta diarrea.

Zambotti contó que actualmente está aislada, hasta que le den sus resultados de una nueva prueba y reveló que vive con una amiga y la pareja de ella, quienes le hacen de comer, pero no tiene contacto con ellos.

Asimismo, la judoca agradeció a las personas que se han preocupado por ella y estuvo al pendiente, ayudándole a conseguir medicina, cuando no pudo.

Es un tema que se debe tomar en serio. Gracias a Dios no tuve que ir al hospital, porque nunca me faltó el aire, nunca tuve dolor de pecho, no tuve mucha tos. Es una enfermedad que ataca diferente a todos, debemos tener cuidado”, contó.