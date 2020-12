‘Tenía la ilusión de ser campeón’, Siboldi se marcha de Cruz Azul y defiende a jugadores

CDMX.- Con un video, el técnico Robert Dante Siboldi dio a conocer que se marcha de Cruz Azul, pero en su mensaje defendió a los futbolistas de la Máquina, asegurando que no jugaron la semifinal ante Pumas para manejar un resultado.

En su mensaje, Siboldi señaló que habló con su familia y el cuerpo técnico de Cruz Azul, por lo que decidió dar un paso al costado.

Quiero mucho a la institución, la defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo”, declaró.

Siboldi señaló que en semifinales, Cruz Azul enfrentó a un gran rival, Pumas, al que superaron en el partido de ida, pero en el duelo de vuelta, fueron superados.

Quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres, dieron todo lo que tenían para dar, dieron lo máximo y no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores”, declaró.