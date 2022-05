Tenista de 22 años relata cómo quiso tirarse de un puente

En 2021, la tenista Naomi Osaka dio la campanada al retirarse de Roland Garros para cuidar su salud mental. Simone Biles hizo lo mismo durante los Juegos Olímpicos de Tokio, y ahora, la también tenista Destanee Aiava volvió a traer a la mesa la importancia de cuidar no sólo el cuerpo de los deportistas, sino también su mente.

A través de una publicación en Instagram, la deportista australiana confesó que hace un mes intentó tirarse de un puente pues no quería llegar a su cumpleaños número 22, y de no haber sido por tres personas que pasaban por el lugar, quizá no habría podido contarlo.

“La noche del domingo de Pascua, me iba a tirar de un puente. Tres personas pasaron por ahí, me retiraron del barandal y me llevaron a casa. No quería llegar a mi cumpleaños 22, pero sé que mi familia y mis amigos estarán felices de saber que estoy viva en este día que debe ser especial”.

La joven australiana compartió su experiencia a través de Instagram | Foto: Cortesía

Nacida en Melbourne, Australia, la joven que cumplió 22 años el pasado 10 de mayo es tenista profesional desde 2016 y su mejor posición la consiguió en 2017 cuando se ubicó en el lugar 147 del ranking de la WTA.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Ha participado en las calificaciones de los cuatro Grand Slam aunque sólo ha conseguido llegar al cuadro final en el Abierto de Australia (2017 y 2018), en donde fue eliminada en la primera ronda.

Dada su juventud, Aiava tiene toda la vida por delante, aunque como señaló en la publicación que realizó, ha experimentado situaciones en las que ha sentido que no merece estar viva.

“La gente con la que te encuentras en la vida puede hacerte sentir que no mereces ser amada, pero al final de día he aprendido que ‘Dios es fiel y no te probará más allá de tu fuerza, pero a través de esas pruebas te dará la oportunidad de soportarlas y salir adelante”.

Ésta no es la primera vez que un deportista comparte las duras pruebas que han enfrentado más allá de su disciplina, y en lo que se refiere al tenis, Aiava siguió los pasos de Naomi Osaka, para quien su salud mental es ahora un prioridad por encima de los torneos que tiene la oportunidad de jugar.