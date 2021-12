“Mi sueño de defender los colores de Tigres se ha esfumado”. La Comisión Disciplinaria suspendió a Stephany Mayor

Tigres tendrá una sensible baja para la vuelta de la final de la Liga MX Femenil, pues a través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria dio a conocer la suspensión de la delantera Stephany Mayor.

La universitaria, que disputa su cuarta temporada con la camiseta regia, no podrá ser tomada en cuenta para el partido definitivo por el título en el circuito femenil, esto debido al altercado que tuvo lugar el pasado viernes en el duelo de ida ante Rayadas de Monterrey.

Corría el minuto 38’ del primer lapso cuando en el área, y sin balón de por medio, Mayor golpeó en la cara a Diana García y ésta terminó con la nariz sangrando. Cabe señalar que el árbitro no sacó ninguna tarjeta en ese momento.

Rayadas protestó este acontecimiento y entonces, la Comisión Disciplinaria investigó de oficio previo al duelo de vuelta del lunes. Tomando en cuenta la transmisión del duelo, este organismo determinó suspender dos partidos a Mayor, además de imponer una multa económica.

Con un comunicado en redes sociales, la delantera universitaria expresó su opinión al respecto. Aseguró que lo sucedido no fue con mala intención y agregó que incluso se ha comunicado con García para expresarle unas sinceras disculpas.

“Lo que sucedió con Diana García no fue malintencionado, incluso, al ver la situación, me acerqué para ofrecerle una disculpa y ayer me volví a poner en contacto con ella para ver cómo seguía del contacto desafortunado que le hice”, señaló Mayor.