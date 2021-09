¡Y Gignac canta así! Jugador interpreta tema de Banda MS; 'No soy Superman', dice en conferencia

Monterrey, Nuevo León.- ¡Cántele, cántele! En un video, el delantero André-Pierre Gignac se mostró cantando un tema de la Banda MS y en conferencia de prensa, el delantero de Tigres aseguró que él no es Superman, no cree que haya una “Gignac-dependencia” y que se lleva bien con el técnico Miguel Herrera.

Apareciendo al lado de Florian Thauvin, André-Pierre Gignac cantó el tema ‘Mi mayor anhelo’ de la Banda MS, presumiendo que sí se la sabe.

Anteriormente, Gignac presumió que le gustaban las canciones de la Banda MS, interpretando el tema ‘Solo con verte’ en entrevista con Jimena Longoria.

André-Pierre Gignac no ha podido debutar en Grita México A21 debido a una lesión en la pierna derecha y en conferencia de prensa aseguró que él no cree que haya existido una “Gignac-dependencia”.

Nunca creí en una dependencia de un solo jugador, eso no es verdad. No soy Superman, no me voy a quitar a tres jugadores para meter goles, pero soy un finalizador. Ahorita el equipo lo está haciendo muy bien”, declaró Gignac.