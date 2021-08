Monterrey, Nuevo León.- Para el próximo partido de Tigres, el técnico Miguel Herrera aún no podrá contar con el francés André-Pierre Gignac, debido a que está lesionado.

Mediante un Reporte Médico, Tigres dio a conocer que Gignac tiene un esguince en el ligamento del tobillo derecho y una contusión ósea en el peroné derecho, por lo que no podrá estar para el próximo partido de Tigres.

Tras revelar la lesión, Tigres señala que el pronóstico de Gignac es reservado a evolución.

En los dos primeros partidos de Grita México A21, Gignac no tuvo actividad con Tigres, debido a que estaba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección de Francia, de la que señaló que fue un orgullo haber sido su capitán.

El próximo partido de Tigres será este sábado 7 de agosto a las 9:00 de la noche ante Santos en el estadio Universitario.

