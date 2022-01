'Si alguna cosa tienen que yo hice mal, ¡qué me demanden!', dice 'Tuca' sobre Tigres

CDMX.- En entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti habló sobre su salida de Tigres, pidiendo que si el club tiene pruebas de que él hizo algo malo, que lo demanden.

En la plática, ‘Tuca’ Ferretti señaló que en la actualidad las redes sociales son “armas de doble filo” y se soltaron comentarios sobre él en Tigres y los jugadores, dando su explicación.

‘Tuca’ Ferretti recordó que de 2010 a 2011, Sinergia Deportiva fue autosuficiente y no pidió dinero a Cemex, bajo el manejo del ‘Inge’ Alejandro Rodríguez, Miguel Ángel Garza y Alberto Palomino.

Teníamos un intermediario con Cemex, el señor Víctor Romo; no se hacía nada y no se autorizaba nada sin ellos no sabían. ¡Absolutamente nada! Cuando yo termino con Tigres, el presidente era Alejandro Rodríguez. Si yo hubiera hecho algo malo, ¿tú crees que no hubieran hecho algo? Cada seis meses se hacía auditoría”, declaró ‘Tuca’.

El actual técnico de FC Juárez calificó como “babosadas y pen…” todo lo malo que se dijo sobre él y que lo llevó a salir de Tigres al finalizar el Guard1anes 2021.

Le entregué todo, siempre. Me enca… queriendo, yo les digo: ‘Si alguna cosa tienen que yo hice mal, ¡qué me demanden! No que digan, ¡qué me demanden! Que digan de todas las pen… que dijeron de mí; si me demandan, quiero ver que lo comprueben de que recibía dinero de jugadores”, añadió el ‘Tuca’.