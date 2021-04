'Es definitivo'; Tuca confirma salida de Tigres y habla sobre su futuro

Monterrey, Nuevo León.- En conferencia de prensa, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti confirmó que el Guard1anes 2021 será el último en Tigres, señalando que “es definitivo”, pidiendo no hablar más sobre el tema, aunque también habló sobre lo que puede hacer en el futuro.

En la rueda de prensa, ‘Tuca’ Ferretti fue cuestionado sobre lo que se dijo de su salida, confirmándose que se dará al final del torneo.

De esto no hay tema, más que terminando la temporada, es definitivo. Punto y no vuelvo a hacer comentarios”, declaró ‘Tuca’ Ferretti.

Cuestionado nuevamente sobre su salida, ‘Tuca’ aseguró que no tiene más comentarios, ni futbolísticamente hablando.

No busquen, porque no voy a decir nada. Si quieren preguntar de Chivas, del equipo, de otra cosa. De este tema (su salida) no hay tema”, declaró Ferretti.