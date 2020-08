“Tigres es gran equipo, Higuera me súper ca… es un pobre pen…”, dice Carlos Albert

CDMX.- José Luis Higuera fue crítico con Tigres y su soberbia, y ahora el periodista Carlos Albert le respondió, diciendo que el directivo es un "pobre pen..." y le "súper ca...".

Carlos Albert señaló que José Luis Higuera no es nadie, ni tiene méritos para criticar a Tigres, al que calificó como un gran equipo, pidiendo también a la Federación Mexicana de Futbol una sanción para el directivo de Club Atlético Morelia.

En la discusión con Enrique Von Beas, Omar Zerón y Luis Castillo, Carlos Albert dio su opinión sobre José Luis Higuera.

A mí, Higuera no me ca… me súper ca… Es un pobre pen... , no sabe de futbol. Lo he dicho, es un padrote del futbol, que vino de un hombre que necesitaba de orientación financiera, que empezó a colarse y le gustó como a todos”, declaró Albert sobre Higuera.

Albert reiteró que Higuera es un “pobre pen…”, que no merece ser tema de conversación, asegurando que el ex CEO de Chivas no sabe de futbol y reiteró que el directivo no es nadie en Liga Mx.

Lo que no puedo entender es que nosotros nos quedemos callados cuando llega un im… como Higuera a tratar de querer enseñarnos algo de esa manera, ¡no es la manera!”, declaró.

En el programa Futbol Live Show, José Luis Higuera aseguró que no le gusta lo que ha hecho Tigres, ya que se ha vuelto un equipo soberbio, señalando que le “ca… jugadores como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac”.