Jero Freixas aclara que no tuvieron contacto con Tigres y no quisieron ofender con video

Buenos Aires, Argentina.- Mediante un video y tras el sketch de ‘Crisis en la Pareja’, Jero Freixas y su esposa Jose aclararon que no buscaron ofender con este y que no tuvieron contacto con Tigres, previo al duelo ante Rayados.

Con su esposa Jose, Jero Freixas explicó que, tras el revuelo que causaron con su video en YouTube, solo quisieron hacer humor y ficción.

No quisimos ofender a nadie, quisimos homenajear este Clásico con tanta historia, haciendo un video para la previa. Vamos a aclarar que Tigres no nos mandó nada, no tenemos relación con el Club Tigres”, declaró Jero Freixas.

Jero añadió que la camiseta que porta Jose en el video se la regaló un jugador de Tigres, señalando que es su amigo, pero no dijo el nombre del futbolista que también le dio los peluches de tigres que aparecen en el video.

No fue el club, porque se está diciendo que el club quiere comprar hinchas; no me mandó nada Tigres, me lo mandó un jugador en la semana que íbamos a hacer un video, contando qué jugador fue. Esto es ficción, es humor, capaz que a algunos no les divierte; nosotros lo hacemos con amor”, declaró Jero.