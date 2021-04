‘No soy de Rayados, soy de Tigres’; dice Jose a su esposo Jero Freixas

Argentina.- Vaya problema que tiene Jero Freixas, aficionado de Rayados de Monterrey, ya que su esposa Jose aseguró que ella no es aficionada de Monterrey, sino… ¡de Tigres!

En el video ‘Crisis en la pareja’, Jose revela a su esposo Jero Freixas que ella es aficionada de Tigres, rivalizando con él.

Jose señala que quiso combinar con él, por lo que vistió un jersey de futbol, debido a que pensó que le gustaría a Jero Freixas, quien reaccionó al verla con la camiseta de Tigres. Jose revela que el equipo de Liga Mx le mandó la camiseta.

(Debiste decir) que no, disculpen amigos de Tigres, no puedo aceptar este regalo, soy hincha de Rayados.”, le dice Jero Freixas. “Es que yo no soy hincha de Rayados”, le responde su esposa Jose.