¡Llegó el 'Chuckyverso'! Hirving Lozano tiene un 'doble' que se muestra en Tik Tok

CDMX.- No solo Carlos Acevedo tiene a su ‘doble’, Alexa Martínez, el futbolista de Napoli, Hirving ‘Chucky’ Lozano también tiene “un gemelo” y se mostró en Tik Tok.

Con la cuenta @iker_enchiladas.verdes, Iker mostró un primer video en el que muestra que podría acceder al celular de Hirving ‘Chucky’ Lozano si tiene Face ID, exhibiendo su parecido con el futbolista de Napoli.

No, no soy el Chucky Lozano; no sé porqué lo dicen, ni siquiera me parezco”, dijo Iker en otro video, pero añade un clip donde dice que es Hirving Lozano.