‘Todavía me duele’, Paola Rojas rompe en llanto al hablar sobre video de Zague

CDMX.- Platicando con Yordi Rosado en el programa ‘La última y nos vamos’, Paola Rojas tocó el tema del video de Zague, que se filtró en 2018, y la conductora no pudo contener el llanto.

Paola Rojas aseguró que ha hablado poco sobre el tema, debido a que le sigue doliendo y tomó la decisión de proteger a sus hijos.

Mi deber es protegerlos y yo tomé la decisión de entrada, de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para mis hijos. Ni nombrar siquiera a alguien que sea importante en la formación de mis hijos”, declaró.

Paola Rojas aseguró que hay episodios que no es buena idea mencionar en público por el momento, ya que lo que diga, sus hijos lo pueden ver, pero ella quiere explicárselos.

Cuando se enteró del video de Zague, Paola Rojas señaló que lo primero que pensó fue en proteger a sus hijos y después, en lo inmediato, que era su programa de televisión, señalando que no pensó en faltar. También contó que tuvo que tomar fuerza para cumplir con sus compromisos.

Paola contó que dentro del aprendizaje que tuvo sobre el tema fue que de los más dañino fueron los comentarios que recibió, señalando que no fueron ataques, pero que sí traspasaron su intimidad.

Con esto que pasó, muchos sintieron que se valía, llegar hasta mi intimidad, porque de alguna manera se abrió esa puerta, y muchos se metieron. Me escribieron unas cosas, tanta obscenidad. Ni siquiera pude detenerme a atenderme, porque había muchas cosas por resolver y muchas personas por proteger. Me quedé hasta atrás de la lista”, declaró la conductora, rompiendo en llanto.

Paola Rojas también añadió que, pese a la experiencia, disfruta la vida, pero no pudo atenderse y después tuvo un problema de salud, no grave.

Me tuvieron que operar dos veces el año pasado. Terminé en el oncólogo y justamente en el útero. Me conmueve lo que hizo mi cuerpo. Me conmueve todo eso que ocurrió”, declaró y señaló que sigue en observación.