¡Todo un caballero! Messie Gignac pagará multa a aficionada de Tigres que lo besó

Nuevo León.- Como todo un caballero se comportó André Pierre Gignac y es que mediante un DM en su cuenta de Twitter fue contactado por la chica que le plantó un beso duarante el partido del pasado domingo por el duelo del campeón de campeones en los Estados Unidos. Y es que luego de lo ocurrido la joven tuvo que ser trasladada a una corte en la que se le impuso una multa a lo que el delantero de la 'U' accedió a apoyarla en lo la fan necesite.

La aficionada se llama Celene Medina y terminó por contactar a su ídolo quien sin dudarlo le brindó su apoyo.

Aquí la conversación:

Gignac: Hey Celene! Todo bien?

Celene: Acabo de salir, pero valió la pena. ERES MI ÍDOLO!

Gignac: Muchas Gracias! Estas loca. Qué te dijeron?

Celene: Jaja Todo por ti Tengo que ir a corte.

Gignac: No me digas! Y la multa?

Celene: Me van a decir cuando vaya a corte en octubre. Si te divorcias te casas conmigo.

Gignac: Jajaja me avisas por favor. En serio. Si te puedo ayudar, lo haré.

Celene: Okay muchas gracias. Saludos a tu esposa y familia.

Gignac: Muchas gracias! Hablamos. Bendiciones

Celene: Igualmente.