'Exijo respuestas de autoridades', dice Jessica Salazar al no estar en Tokio 2020

CDMX.- Pese a haber sido Premio Nacional del Deporte y haber hecho el 100% de puntos en competencias clasificatorias a Tokio 2020, la ciclista mexicana Jessica Salazar no está en la Selección mexicana de ciclismo que irá a Tokio 2020, por lo que pide una respuesta.

En entrevista para Latinus, Jessica Salazar se expresó al no estar en el equipo mexicano de ciclismo que irá a Tokio 2020, señalando que está sorprendida.

Estoy un poquito sorprendida con este comunicado que hace público el Comité Olímpico (Mexicano), donde no me incluyen y me sorprende mucho, porque al ser la única de las tres deportistas que estuvimos sumando puntos, soy la única que sumó el 100% de puntos, que estuvo en el 100% de competencias”, declaró Jessica Salazar.

Jessica Salazar también señaló que desconoce los criterios de selección que tuvo el Comité Olímpico Mexicano para excluirla de Tokio 2020.

La deportista señaló que en los próximos Juegos Olímpicos, donde se esperan los mejores resultados es en velocidad por equipos, donde es arrancadora.

Al ser la mejor arrancadora en México, top 3, top 5 mundial, sí me desconcentra que no existe este control, que no existe esta prueba en la que no me dejen demostrar mi rendimiento óptimo”, declaró Salazar.

En velocidad por equipos, Jessica Salazar conformó equipo con Yuli Verdugo y Daniela Campuzano.

Jessica Salazar no ha recibido respuestas, ni de la Federación de Ciclismo, ni de Conade.

Pese al anuncio del Comité Olímpico Mexicano, Jessica Salazar aún tiene oportunidad de acudir a Tokio 2020, señalando que este lunes se reunirán autoridades y pide escuchar su mensaje.

Jessica Salazar también criticó que ni autoridades de Conade, ni de la Federación de Ciclismo le ha dicho algo en concreto y por ello, su mensaje.

No he recibido carta de la Federación que me diga que estoy fuera, no he recibido ni carta del Comité (Olímpico), ni de Conade. Exijo una respuesta para saber el criterio de selección”, señaló.

Jessica Salazar señaló que se enteró de su exclusión por los medios de comunicación, reiterando que ni la Federación Mexicana de Ciclismo, ni Conade le ha dicho algo.

Me siento herida, en mi carrera deportiva, porque esto va a marcar una diferencia, el rumbo que llevaba, que era 100% positiva”, añadió.

En los pasados días, la también ciclista Yareli Salazar pidió que le respetaran las plazas olímpicas que consiguió.

El pasado 16 de junio, el Comité Olímpico Mexicano anunció a la selección de ciclismo que irá a Tokio 2020, conformada también por Eder Frayre, Daniela Campuzano, Gerardo Ulloa, Daniela Gaxiola y Victoria Velasco, pero no aparece Jessica Salazar.