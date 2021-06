‘Gané mi lugar’, dice Paola Espinosa sobre Tokio 2020; ‘me dejó con mal sabor de boca’, dice de Ana Guevara

CDMX.- Mediante una conferencia de prensa, la clavadista Paola Espinosa habló sobre su ausencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, asegurando que ganó su lugar. También criticó a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, señalando que ahora, le “dejó con mal sabor de boca”.

En conferencia, Paola Espinosa aseguró que ella se ganó su lugar a Tokio 2020, junto con Melany Hernández, en la prueba de tres metros sincronizados, asegurando que desde 2019, ella obtuvo el boleto con el tercer lugar en el Mundial de Wuangyu.

Paola Espinosa aseguró que, anteriormente, los deportistas que ganaban medalla en clavados, ya fuera individual o en sincronizados, tenían su lugar en Juegos Olímpicos.

La clavadista también aseguró que, en el pasado, autoridades de la Federación Mexicana de Natación y la misma Ana Guevara le indicaron que el lugar a Tokio 2020 era suyo.

Paola Espinosa aseguró que al no estar en Tokio 2020, ese lugar es su herencia y aportación, así como la forma de estar presente en los próximos Juegos Olímpicos. También, agradeció a las personas que le han expresado su apoyo, deseando lo mejor a la delegación mexicana que acudirá a Tokio 2020.

Pasando el tiempo, Paola Espinosa cuenta que Ana Guevara le indicó que el que se respetara su lugar, no le tocaba a Conade, sino al Comité Olímpico Mexicano, por lo que la clavadista habló con Carlos Padilla y él le indicó que no tenían problema, pero la Federación Mexicana de Natación tenía que aprobar dicha decisión.

Posteriormente, Luz María Chávez, colaboradora de Ana Guevara, le comentó a Paola Espinosa que había cometido un error al ir al Comité Olímpico Mexicano.

El problema con Conade y Ana Guevara se acrecentó, cuando la clavadista decidió apoyar la extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), señalando que no le nacía apoyar que se quedara el Fideicomiso, explicando que el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que no iban a dejar sin apoyo a los deportistas, sino se iba a reestructurar, pero sin el nombre de Fodepar.

Nunca nos dejaron sin apoyo, solo fue una reestructuración. No me quería prestar, no quería meter las manos al fuego por la investigación que le estaban haciendo de falta de transparencia en este Fideicomiso. No quería meter las manos al fuego a este pleito que no era mío, no me consta si hubo desvíos, sobornos o secuestro por parte de la directora de Conade, no me consta. No sé si es verdad o mentira”, declaró.