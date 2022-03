¡Se puso tenso! Aficionados de Toluca encaran a futbolistas y estos responden

Un grupo de aficionados del Toluca encararon a los futbolistas a las afueras del entrenamiento, en donde se empezaron a subir los ánimos y existieron momentos tensos, luego de los malos resultados del equipo.

Desde temprano, este sector de seguidores de los Diablos Rojos llegaron con mantas ofensivas contra los jugadores del club, luego de venir de dos derrotas consecutivas por goleada en el Clausura 2022 ante el América y Pachuca.

"Mucho sueldo, pocos hue… Jugadores se regalan hue...", se podía leer en las pancartas.

Los aficionados reclamaron de manera desmedida y pidieron hablar con los futbolistas. Por lo cual algunos elementos como Leo Fernández, Alexis Canelo, Jorge Torres Nilo y Haret Ortega salieron a dar la cara.

"Estamos trabajando y no están saliendo las cosas. En los partidos están pasando cosas que no deben de pasar. Tenemos que ir adelante y sacarlo. Yo en lo personal cuando más difíciles están las cosas, es cuando más me gusta y en estos casos, necesitamos de ustedes (aficionados) que estén con nosotros", comentó Leo.