Colombia.- En Barranquilla, el futbolista de Toluca, Rubens Sambueza estaba en una camioneta y fue asaltado a punta de pistola, quitándole un Rolex. En el atraco, estaba con su hermano Fabián Sambueza.

En un video, grabado desde un vehículo, se puede ver el momento en el que un hombre se acerca a la camioneta y toma su pistola para amenazar a Fabián Sambueza, quien iba al volante. Posteriormente, el hombre huyó en una moto, tras robar un Rolex a Rubens Sambueza.

De acuerdo con Fabián Sambueza, en entrevista para Blu Radio, él y Rubens llegaron al edificio, ya que el futbolista de Junior vive ahí y bajó la ventanilla para hablar con un amigo que les hizo el favor de llevar las maletas al lugar.

Es un poquito doloroso, porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto”, declaró Fabián Sambueza.