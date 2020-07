Tom Hanks la hace de "vendedor" en el estadio de los Atléticos

Oakland.- ¡Lleve la cheve, lleve la cheve! Algo parecido es lo que Tom Hanks grita en el estadio de los Atléticos de Oakland, toda vez que el dos veces ganador del Oscar prestó su voz a dicha novena como uno de los vendedores en las concesiones para ayudar a llenar el Oakland Coliseum que premanece vacío.

Hanks fanático de los A's fue vendedor del equipo en la década de 1970 por lo que ahora lo hace con gusto y trata de apoyar a que su estadio favorito no luzca tan vacío en plena pandemia por covid.

"Me robaron dos veces", recordó Hanks el año pasado a Jimmy Kimmel. "Nota personal: esconde esos fajos de dinero en efectivo. No camines con un fajo de dinero en efectivo en el bolsillo. Luego, me encontré con vendedores profesionales a los que no les gustó el hecho de que los niños estuvieran allí".

Figura de Hanks

Pero que es lo que grita el actor:

¡Cuadros de anotaciones, programas, anuarios! ¡No puedes saber quiénes son los jugadores sin un programa!" y "¡Cacahuates! ¡Bolsa de cacahuates! ¡Oferta por dos, dos bolsas de cacahuetes!" Y, por supuesto, está la clásica de "¿Quién quiere un hot dog?"

La voz de Hanks se mezclará con el ruido de la multitud para que el vendedor falso pueda vender comida a las fotos de cartón de muchos de los fans ubicadas en los asientos del graderio.

IP