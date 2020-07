'(Tomó) una decisión sabia'; dice ‘Chicharito’ sobre Carlos Vela, quien no jugará MLS is Back

Orlando, Florida.- En conferencia de prensa, el jugador Javier ‘Chicharito’ Hernández habló sobre su compatriota Carlos Vela, asegurando que el futbolista de Los Ángeles FC tomó una decisión sabia al no jugar el torneo MLS is Back.

‘Chicharito’ pidió no ser comparado con Carlos Vela, debido a que él también no acudió a Copa Oro con la Selección Mexicana en 2019, debido al nacimiento de su primer hijo Noah.

No quiero que se me vea como alguien que tomó una buena decisión y Carlos, no. Ninguna es mejor ni peor que otra. Estoy feliz por él de que haya tomado la mejor decisión. Fue una sabia decisión para él y su familia”, declaró Hernández.