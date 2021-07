Toño de Valdés resalta participación de mexicanos en Tokio 2020

Uno de los referentes del periodismo deportivo mexicano como es Antonio de Valdés, resaltó la labor que las y los deportistas nacionales se encuentran teniendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En charla para Periódico AM, De Valdés, habló sobre las dificultades que todos los deportistas que participan en esta justa olímpica han tenido que sortear para llegar a la máxima fiesta deportiva a nivel mundial.

Yo la verdad puedo calificar de buena esta participación mexicana en Tokio, es cierto que estamos acostumbrados a hacer una calificación solamente por medallas y hasta el momento llevamos dos, pero hay que valorar lo que les costó a los deportistas mexicanos y a todos en general estar ahí luego de una etapa muy complicada debido a la pandemia y hay que recordar que los nuestros al quedarse en un cuarto puesto pues no es nada malo porque están enfrentando a la élite del mundo del deporte”

Concentrado en su más reciente proyecto con TUDN, de nombre ‘La Jugada Tokio Nos Une’, explicó: Los consideró como un proyecto muy bien trazado debido a quienes lo integran: “En cuanto a la ‘JugadaTokio Nos une’ está tratando de ser innovador, que tiene una idea muy clara, la idea no es casualidad, es porque dentro del equipo hay gente muy talentosa como Mariazel que es una mujer muy apasionada del deporte, Faisy un chavo súper activo y que vive intensamente el deporte y yo que soy prácticamente que soy el de deportes (risas)”.

De Valdés con Mariazel y el leonés Faisy.

Y agregó: “En términos generales ha sido un muy buen trabajo, pese a que es raro y atípico lo que estamos viviendo en estos Juegos Olímpicos, pero es una realidad que no queda más que adaptarse, hemos hecho un gran esfuerzo tanto los que viajaron a Tokio y los que se quedaron acá y bueno los números ahí están y son muy claros”.

Hoy y siempre el deporte su gran pasión

Mexsport.

En plenos Olímpicos, Toño no ocultó su felicidad por seguir disfrutando del deporte: “Disfruto mucho la actividad deportiva, seguir a los mexicanos ahora nos han emocionado mucho los arqueros, también la selección de futbol, los tiradores, vaya creo que nos están haciendo ver que vale la pena desvelarse y yo no dudo que dejen más medallas”.

Tirar los uniformes deportivos a la basura, un grave error.

Al pedirle su opinión sobre lo realizado por las jugadoras del equipo de softbol mexicano que optaron por tirar a la basura sus uniformes, dijo: “En lo personal yo nunca hubiera dejado un uniforme utilizado o no utilizado en la basura, porque además es un recuerdo increíble de lo que es participar en Juegos Olímpicos y por otro lado veo que es un error tirar el uniforme pese a que no lo veo como una falta de respeto como si se estuviera quemando una bandera, pero sí me parece que es un grave error”.

Opinó sobre el ‘Rey’ y los Bravos

En cuanto al debut de la novena mexicana encabezada por Adrián ‘Titan’ González dijo: “Creo que el partido debut fue un gran juego, se define por 1-0 a favor de Dominicana en donde nos dejaron en claro el gran duelo de pitcheo que hubo, creo que lo hicieron bastante bien solo faltó por ahí bateo oportuno pero México tiene representantes muy competitivos y no dudo que estén ahí peleando y que estén demostrando su gran nivel competitivo bueno nos llena de orgullo, claro está”

Y siguiendo con el tema del ‘Rey de los deportes’, De Valdés también habló sobre la campaña de los Bravos de León:

Hay que recordar que no tuvimos temporada anterior debido a la pandemia, yo creo que la presentación de Bravos fue muy buena en Liga Mexicana pero bueno esa pausa que se presentó por esta enfermedad que nos pegó a todos, pues sin duda si pega para el buen seguimiento que un equipo debe de tener.

Bravos de León.

Les sigue la pista: “Justo estos días los Diablos Rojos del México acaban de estar jugando ahí en León y bueno ante equipos así pues les está costando un poco y bueno son diez juegos atrás por 500 de porcentaje, parece que ya no les va a alcanzar para meterse a PlayOffs y bueno lamentablemente creo que es un paso para atrás”

Y concluyó. “Espero que tengan muchos campeonatos o temporadas de PlayOffs porque su afición que es tan apasionada en León pues se lo merece”.

IP