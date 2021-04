Lo único que pasa por la cabeza de Ignacio Ambriz es ganar ante Toronto FC este miércoles. El estratega del Club León lo dejó en claro en la más reciente rueda de prensa, en la que resaltó el crecimiento de su equipo en Concachampions.

“Cuando quieres ganar, no importa quién está enfrente. Sólo pensamos en salir con las ganas de ganar, con el debido respeto debido al rival, pero nosotros solamente estamos pensando en ganar”.

Tras el duelo de Ida (1-1), ha estudiado bien al Toronto FC: “Nos van a venir a presionar, nos van a venir a incomodar. El equipo ha crecido mucho en el carácter, mañana no queda de otra más que salir a jugar 90 minutos con mucha intensidad y hacerlo muy bien. Mañana vale salir a ganar este partido”.

Y destacó: “Sabemos que hemos crecido, que este es un torneo diferente donde hay posibilidad de pasar a la siguiente ronda, jugando al futbol, ser contundentes, de ahí en fuera tener mucha cabeza, mucho temperamento, la sangre caliente y la cabeza fría para tomar buenas decisiones”.

Buen ambiente al interior

Este martes el Club León sostuvo su segundo entrenamiento en Orlando.

Con cuatro victorias al hilo en el torneo local, Nacho Ambriz desea que el buen ánimo de sus jugadores también se refleje en el certamen internacional: “Los veo bien, contentos, con muy buen ánimo, porque en Liga el equipo viene haciendo las cosas bien. Mañana (miércoles) tenemos una final porque tenemos que ganar para pasar a la siguiente ronda”.

Finalmente, sabe que no hay mañana: “Siempre buscamos jugar al tope máximo cuando eres campeón, pero hemos ido creciendo, hemos ido de menos a más, no hay pretextos para no llegar a buen nivel, es un partido muy importante para el club, para la afición, tenemos que dar la mejor versión, pero dentro de todo estamos tranquilos y veo al equipo alegre y eso me genera buenas sensaciones. Saldremos a ganar”.

IP