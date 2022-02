Celaya,Guanajuato.-El equipo de Celaya dio a conocer que Alan Achar deja la presidencia del Club cajetero y en su lugar se quedará Carlos Benavides, en busca de seguir fortaleciendo el proyecto de Club Celaya.

El Club Celaya a través de un comunicado dio a conocer el fin del ciclo de Achar Penhos y después de 7 años, deja el cargo de presidente en la institución.

“Han sido años en los que ha construido un Club fuerte en todos los sentidos, desarrollando infraestructura para los celayenses y en el plano deportivo un equipo sumamente organizado y ordenado, formando una institución protagonista siempre de la división, realizando una gran gestión institucional y en cada oportunidad que se tuvo, siempre se intentó lograr lo máximo”, dijo el Club en su comunicado.

Alan Achar, mandó otro comunicado en donde se dirigió a la afición astada, en donde se despidió dando a conocer que el proyecto seguirá intacto.

“Hace siete años me uní al Club de Futbol Celaya, un equipo único que me acogió desde los primeros días. Fue un reto a nivel personal y profesional, aprendí grandes lecciones y viví la emoción de estar en semifinales. Con todo eso en la memoria, llegó el momento de despedirme”, dijo y continuó.

“El Club Celaya es una institución de tradición y orgullo y sé que el equipo cosechará muchos triunfos. Sin duda me quedé con las ganas de que fuéramos campeones; era un objetivo que perseguía. Pero sentamos muchas bases que contribuirán al cumplimiento de ese objetivo en un futuro cercano. Me llevo los logros concretos, como la remodelación del estadio, que buscaba que los jugadores y aficionados se sintieran cómodos y orgullosos de su equipo. También llevé a cabo el rebranding para esta nueva etapa y la organización del primer torneo FC Bayern Youth Cup en nuestro país. Me voy con la paz de que continúan en este proyecto personas admirables que, como yo, aman al club".