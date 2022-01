Celaya, Guanajuato.-El arquero de los Toros de Celaya, Guillermo Allison entrará a internet y buscará dar a conocer el día a día de un futbolista a través de un podcast.

A través de su cuenta de Instagram el jugador astado dio a conocer que tomó esta decisión, tras tener la inquietud de seguir aprendiendo y quiere dar a conocer el fútbol desde su perspectiva.

“Quiero iniciar esto primero con la idea de aprender más cosas sobre este maravilloso deporte que es el fútbol, que ustedes también sepan lo que ocurre en el día a día de un futbolista, no sólo dentro de la cancha sino fuera de ella, vamos a platicar sobre muchos temas y siempre con alguien que nos comparta sus experiencias y su conocimiento. De ser sincero para mí esto es una locura, pero me emociona más poder seguir aprendiendo y mejorando como profesional y como persona. ¡Así que vamos a darle!” publicó el guardameta en su post con un video.

En el video de duración de 4 minutos aproximadamente, el jugador dio a conocer temas que estará dando a conocer temas de fútbol, pero lo que se vive dentro de él.

Expresó que tuvo la inquietud tras escuchar algunos podcasts y tuvo la idea de generar contenido.

“Estaba en mi cabeza y escuchando, y de repente dije, y si hago un podcast de futbol, no de análisis, que hablemos de jugadores, equipos y generemos polémica, no, un podcast de lo que pasa día a día, temas que hay con el fútbol, el entrenamiento, viajes, la nutrición, la salud mental, el retiro, el reclutamiento, entrenamiento de porteros, muchos temas que hay en el fútbol e invitar a personas que conozco a que me ayuden a aprender, esto es la intención”, dijo.