Celaya,Guanajuato.- Los Toros de Celaya tienen la oportunidad de una revancha ante Atlante, y además, de lograr la primera victoria en el Clausura 2022.

Celaya no tuvo el arranque que buscaba, y de posibles 7 unidades sólo ha sumado 1, por lo que, ahora, al enfrentar al actual campeón no tienen margen de error y no quieren seguir dejando ir puntos.

Celaya y Atlante vienen en mismas condiciones, pues a pesar de que los Potros se alzaron con el campeonato no han logrado sumar victoria y cuentan con un empate y una derrota, misma situación que los dirigidos por Hernández Pat.

Daniel Zamora, zaguero del cuadro astado está consciente de este arranque, pero sabe que ante Atlante es una oportunidad importante para ganar y tener confianza.

“Se habló internamente entre cuerpo técnico y jugadores, esto se debe tomar de buena manera, y cerrar filas para encarar el torneo y no dejar ir puntos, es importante estar en primeros lugares y no debemos dejar ir puntos, ante Atlante buscaremos recuperar los puntos perdidos”, dijo el defensa.

Sabe que Celaya tiene llegada, pero la contundencia es algo que ha fallado y que se trabaja para lograr el objetivo.

“Hemos tenido buenas llegadas, creo que la definición hace falta, hemos trabajado sobre eso, en esta jornada pueden aparecer los goles, y en cuanta caiga uno van a continuar la seguidilla de goles”, dijo confiando.

Expresó que Celaya es fuerte en su estadio y esta jornada 3 no será la excepción para que Celaya conozca la victoria.

“Nos hacemos fuertes, vamos por los tres puntos que vamos a defender en casa, y que hacen falta, se verán esas ganas de querer sacar los tres puntos a como dé lugar”, finalizó.

