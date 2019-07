Trabajo hecho, Trump; Rapinoe gana Mundial, Bota de Oro y Balón de Oro

Francia.- La Selección femenil de Estados Unidos se consagró como campeona del Mundial en Francia, venciendo a Holanda y Megan Rapinoe fue la jugadora del encuentro... y del torneo.

Al final del partido, en el que finalizaron como campeonas, la polémica jugadora recibió la Bota de Oro, al haber anotado seis goles en el Mundial, uno ante Tailandia, dos ante España en octavos de final, dos ante Francia en cuartos de final y uno más en la final ante Holanda.

✔️ Gol

✔️ Campeona

✔️ Balón de Oro adidas

✔️ Bota de Oro adidas



Una noche perfecta que @mPinoe nunca olvidará. #USA #FIFAWWC pic.twitter.com/ICtXu3dWdL — Copa Mundial Femenina de la FIFA (@fifacom_es) 7 de julio de 2019

Pero eso no fue todo, la jugadora recibió el Balón de Oro, al ser la mejor jugadora del torneo mundial Francia 2019, el cual ganó con Estados Unidos.

Megan Rapinoe lideró la victoria de Estados Unidos ante Holanda, que le ha dado a la selección norteamericana el cuarto título mundial. Y Rapinoe ganó el Balón de Oro a mejor jugadora del torneo y también la bota de oro como máxima goleadora https://t.co/hi63ZqlLrE pic.twitter.com/eA9Ea47aMy — EL PAÍS América (@elpais_america) 7 de julio de 2019

Trabajo hecho

En los pasados días, la jugadora estadounidense señaló que no iría a la “maldita” Casa Blanca, ya que no quería estar y aseguró que no las iban a invitar.

Después de sus declaraciones, el presidente Donald Trump invitó a la Selección femenil a la Casa Blanca, independientemente del resultado, pero pidiendo a Rapinoe que primero hiciera el trabajo de ganar.