Tranquilidad en la derrota: León perdió su racha, pero está más fuerte que nunca

León.- A medida que vas ganando, la tensión en el equipo, incluyendo al cuerpo técnico, va en aumento, y ganar por obligación es perder por devoción... luego de la derrota contra Chivas, me da la impresión de que el plantel de León podría estar más tranquilo.

El boleto a la Liguilla ya lo tienen y todos sabemos que ese es otro campeonato chiquito en el que el octavo le ha pegado al primero, ojalá que esto no le suceda al equipo de Ignacio Ambriz y que los muchachos estén conscientes de la responsabilidad que llevan.

Me da mucho gusto esta buena racha, como ya lo he señalado en varias ocasiones, por el técnico esmeralda, que ha trabajado bastante bien y los muchachos han correspondido.

El punto ahora y mi preocupación es que no se pierda piso. Perder la modestia, la sencillez, a nada conduce y se ha visto en muchos casos y con otros equipos. La Liguilla es diferente, al final son los ocho mejores y todos tienen posibilidades de ser campeones, eso es lo que interesa.

¿Quién tumba a León del lugar en el que está en la tabla?, nadie, se lo han ganado, lo han trabajado, una derrota quita mucho peso de encima y sobre todo previo a la última jornada del torneo regular en la que el equipo se enfrentará a Pachuca.

Cada partido es diferente, yo también lo viví en mi etapa como jugador, pero sin duda creo que los jugadores están ya pensando en lo que más les interesa que es el campeonato.

No hay que distraerse, aunque no dudaría que contra Pachuca jugarán muchachos que no han tenido mucha actividad.