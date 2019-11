Miguel Herrera aclara que no visitó a Joao Maleck en Puente Grande

Después de haber recibido un crítica por parte de Martha Álvarez-Ugena, madre de María Fernanda Peña, quien fue una de las víctimas en el accidente causado por Joao Maleck, el técnico Miguel Herrera respondió y aseguró que sí visitó el penal de Puente Grande, pero no visitó al jugador en particular.

En conferencia de prensa, Miguel Herrera habló del tema, asegurando que fue invitado por el Gobierno de Jalisco y visitó el penal, donde convivió con los presos.

Herrera respondió a Martha Álvarez y señaló que está equivocada, añadiendo que lamenta la situación que vive por la pérdida de su hija.

Herrera reiteró que convivió con los reos que están en Puente Grande, pero no sabía que Maleck estaba ahí.

Señora, con todo el dolor de mi corazón, que no la engañen o no se equivoque, yo no visito a ninguna persona en particular. La acompaño en su dolor, pero aclaro que no fui a visitar a nadie en especial”, finalizó.