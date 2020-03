Tras fallecimiento de su novia, Ricardo Centurión dedica emotivo mensaje

Argentina.- La mañana del domingo el jugador argentino, Ricardo Centurión conoció la triste noticia, su novia Melody Pasini había fallecido producto de un accidente de coche.

La noticia como era de esperarse lo lleno de dolor y tras el fuerte impacto que esa significó ser, no espero más para dar el último adiós a su fiel compañera.

Mediante sus redes sociales, el atacante argentino, publicó:

"Te voy amar siempre mi amor" publicó en su cuenta de Instagram.

Posteriormente a manera de historia escribió: "Me voy a morir de tristeza. No es justo. ¿Por qué no me llevaste a mi? Y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody".

Luego de la publicación las miles de condolencias no se hicieron esperar, dentro de las que destacan se encuentran la de: Ángel Di María, Pocho Lavezzi, Marcelo Meli, Nery Cardozo, Roger Martínez, Rodrigo Battaglia, Pablo Migliore, entre otros.



Recordar que Centurión tuvo un paso por la Liga MX apenas el pasado 2019 en donde jugó para Atlético de San Luis, ciudad en la que también Melody lo acompañó.

