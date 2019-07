Tras sufrir abuso sexual, ex juvenil de Veracruz considera le han cerrado las puertas.

A "Bernardo N" se le agotan las fuerzas. El abuso sexual que presuntamente sufrió por parte del promotor Ángel Fuentes, cuando jugaba con la Sub 20 de los Tiburones Rojos de Veracruz, le ahogan su sueño, por lo que ahora... sólo clama justicia.

A veces sientes que pasó hace años y a veces sientes que pasó unos meses, no es algo que puedas decir 'ay, ya se me pasó', y obviamente tomo mis terapias con el psicólogo y gracias a Dios he estado avanzando", explicó "Bernardo N".

Pero no es algo que se me va a quitar tan fácil, creo que me voy a sentir bien cuando vea justicia con él (Ángel Fuentes), ya digo, si al final de cuentas el futbol no fue para mí, quiero que se haga justicia, ya me quitó algo y yo no le he quitado nada".

Tras la revelación del caso, "Bernardo N" sólo ha encontrado puertas cerradas en otros clubes y ha sido tanto el desgaste, que le duele semejante derrota.

Veo a compañeros que jugaba con ellos y ya están en Primera, entrenando en Primera, y digo 'yo pude estar ahí', en cualquier otro equipo, sea Pachuca, Chivas, en cualquier otro equipo, si no hubiera pasado esto", apuntó.

No es algo que tenga que pasar en el futbol, en el futbol no tiene que haber esto, que emocionalmente atente contra tu integridad; sí, hay derrotas que te duelen, Finales que no ganas que obviamente te duelen; tristezas hay en el futbol pero no deben ser así".

No sólo fue el trayecto que recorrió en cada club, en cada cancha, ahora también es una batalla legal y mental por superar lo que sufrió, que ya siente que le ha dado mucho a la pelota.

Sí planeo, sí quiero, quiero una oportunidad pero ya no es algo que digas 'quiero dejar todo por el futbol, porque al final de cuentas ya me quitó mucho tiempo", agregó.

"Ya me quitó bastantes cosas en mi vida, que si tengo la oportunidad, la voy a tomar".

En su rostro se refleja esperanza de justicia y ya guarda su sueño de ser futbolista.