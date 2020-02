Travieso Arce se aburre con el Super Bowl y le canta tiro a Julio César Chávez

México.- El Super Bowl LIV se ha logrado colocar en el gusto de muchos aficionados, pero no de todos y para muestra lo expresado por el ex boxeador profesional, Jorge 'Travieso' Arce quien aprovechó la oportunidad no sólo para dar su opinión sobre dicho mega evento si no que también le cantó nuevamente el tiro al ídolo Julio César Chávez.

"Seré el Único Cabron que le vale harta Madre el Súper Bowl", publicó el nacido en Los Mochis, Sinaloa.

Seré el Único Cabron que le vale harta Madre el Súper Bowl,�� la neta que pinche hueva, todo mundo viendo esa mamada,��♂️ estoy muy aburrido, �� Shit man.. viejito Picudo @Jcchavez115 dónde andas? Que se haga el tiro de una Vez�� que truenen los Cueros�� dale RT si también te vale — Jorge Arce (@TraviesoArce) February 3, 2020

Recordar que 'Travieso' y Chávez se volverán a ver las caras el próximo 8 de marzo luego de que se anunciara un nuevo cambio de fecha.