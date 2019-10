‘Tú eres el que vendes humo’, se pelean ‘Ruso’ Brailovsky y Paco Jémez

CDMX.- En el programa de Fox Sports Radio, el ex entrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, fue entrevistado, pero se peleó con Daniel ‘Ruso’ Brailovsky, quien lo llamó ‘vende humo’.

La disputa comenzó cuando Brailovsky señaló que en los tres partidos que tuvo Cruz Azul ante América, los perdió, pero Jémez le recalcó que no perdió los tres, pero aceptó que quedaron eliminados de liguilla, porque las Águilas estuvieron en mejor posición de la tabla.

Jémez señaló que a él se le llevó a Cruz Azul para calificar a liguilla, porque el equipo tenía seis torneos sin poder llegar a la Fiesta Grande y lo consiguió, asegurando que pedir un título, después de seis torneos sin calificar, era algo “ilógico”.

Brailovsky contestó que, afición y dirigentes de Cruz Azul, han mencionado que el objetivo es ganar la Liga Mx, por lo que comenzó la disputa con Jémez, quien le dijo que no decía la verdad, porque el primer objetivo era calificar, señalando que no era el único objetivo en la institución.

Jémez resaltó que, cuando él era técnico de Cruz Azul, no tenía el plantel que hay ahora, señalando que intentaron luchar por el título, pero no lo consiguieron.

Eres muy irrespetuoso, te digo que eres muy irrespetuoso. Y yo no estoy perdiendo aquí mi tiempo en España y no lo voy a permitir”, le dijo Jémez a Brailovsky, quien le criticó por haberlo llamado mentiroso.

‘Ruso’ Brailovsky le comentó que cuando Jémez perdía los partidos, intentaba darle vuelta al asunto y Jémez le respondió al comentarista que no tenía la capacidad para hacerlo enojar.

Jémez añadió a Brailovsky que no debería preocuparse por Cruz Azul, ya que él le iba a América, pero el ‘Ruso’ le respondió que él era “orgullosamente” americanista, pero, por su trabajo, comentaba sobre otros equipos.

Y tú sigue vendiendo el humo que vendes cada vez que hablas y no hay problema”, le dijo Brailovsky. “Tú eres lo que eres y sabemos bien lo que eres, no engañas a nadie, tú eres el que vendes humo”, le contestó Jémez.

El técnico español le pidió a Brailovsky que no se creyera mejor que nadie y el ‘Ruso’ aseguró que sí es mejor que varios, incluyendo a Jémez.

No tienes ni idea, no me llegas ni a la suela de los zapatos”, le dijo Jémez. “Te equivocas”, respondió ‘Ruso’.