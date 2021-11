¡No aprende el ‘Tuca’! Realiza comentarios homofóbicos durante conferencia

Ricardo “El Tuca” Ferretti nuevamente está metido en una polémica tras unos comentarios homofóbicos y machistas que realizó durante la conferencia de prensa de la visita del FC Juárez a los Tigres.

Luego de la derrota de su equipo, en su regreso a la que fuera su casa por más de 10 años, el experimentado técnico empezó la rueda de prensa con unas palabras para supuestamente intentar bromear con los reporteros presentes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Otra cruzazuleada! Pumas clasifica al repechaje tras espectacular remontada

“¿Hay viejas?, ¿no verdad?, ¿maricones?, ¿quién va a ser el primer maricón?… ¡Puros machos entonces!, qué bueno, han seleccionado bien”, dijo Ferretti.

Sin embargo, eso no fue tomado de buena forma por diversos usuarios de redes sociales, quienes condenaron que el “Tuca” haga humor con comentarios homofóbicos y machistas.

Un tema delicado, en especial cuando la Liga MX se encuentra en una tarea con los aficionados para erradicar el ya conocido grito discriminatorio que se escucha en los estadios.

Además, no es la primera ocasión que Ferretti se halla en el ojo del huracán por no medir sus palabras y utilizar comentarios que no ayudan a buscar la equidad al interior del futbol mexicano.

OPACA SU EMOTIVO REGRESO

Este lamentable episodio, opacó el emotivo regreso que tuvo al Volcán, en donde fue ovacionado por los seguidores de los Tigres, como reconocimiento de la gloriosa trayectoria que tuvo en la institución.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Le encanta el jaripeo! Futbolista de Cruz Azul lleva esta pasión a las canchas

El mismo “Tuca” Ferretti reconoció que fue conmovido y que hasta sus ex jugadores le hicieron un poco de burla, por lo sensible que se puso en el momento.

"No tengo palabras para poder expresarlo, aparte llegan los jugadores y dicen ‘quiere llorar’ y peor todavía, no tengo palabras, muy agradecido y me quedo con eso", reveló en la misma conferencia de prensa.

�� | Así reciben los jugadores de @TigresOficial a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en su regreso al Estadio Universitario.



¡El técnico con el que ganaron todo!#ABCDeportes | ��92.1 FM y 660 AM pic.twitter.com/jqHqxbI6Ld — ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) November 7, 2021

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos