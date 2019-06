Famoso disparo de 'Tuca' no terminó en gol, revela ex de Tigres

Ciudad de México.- En 2014, mientras Tigres hacía pretemporada, el entrenador Ricardo 'Tuca' Ferretti regañó a sus jugadores por no pegarle bien el balón, por lo que pidió un centro y remató. Ahora, el ex jugador Herculez Gomez reveló que el tiro no fue gol.

En su cuenta de Twitter, el ahora comentarista de ESPN, señaló que la mayoría cree que el disparo finalizó en gol, pero no fue así.

La verdad es que terminó en un saque de banda”, escribió.

Todo el mundo piensa que este disparo terminó en gol...



La verdad es que termino en UN SAQUE DE BANDA.



Mi primer día de temporada.. lo vi en persona ����#TrueStory pic.twitter.com/B4sPONx3tG — herculez gomez (@herculezg) 10 de junio de 2019

Gomez detalló que él fue testigo, ya que fue el primer día de pretemporada con Tigres, hace cinco años. El ex jugador estuvo con Tigres hasta 2015, cuando volvió a Puebla.

¿Inspiró a Paúl Aguilar y a Luis Rodríguez?

Mira, chin... ma... mie... Años con una prótesis y mejor que ustedes”, se escuchó decir al técnico brasileño, quien se marchó al no ver mejoría en sus jugadores.

Incluso se dice que los goles de Paul Aguilar, en la final de Copa Concacaf de 2015 ante Estados Unidos y de Luis Rodríguez, el pasado fin de semana ante Ecuador, tuvieron influencia en este regaño de Ferretti.