¡'Tuca' se disculpa! Aunque Ferretti sigue creyendo que sus expresiones fueron una broma

Ricardo Ferretti salió a dar la cara luego de la polémica que se desató por sus comentarios discriminatorios que utilizó en la conferencia de prensa del partido entre Tigres y FC Juárez del pasado sábado.

Tras usar expresiones como “viejas” y “maricones” de manera burlona, este lunes la Comisión Disciplinaria del futbol mexicano decidió abrir una investigación para determinar si habrá una sanción para el “Tuca”.

Este mismo día, el veterano técnico de los Bravos habló con el periodista David Faitelson, quien lo cuestionó sobre la problemática en la que está metido.

“La verdad tienes razón, tú y yo somos personas muy antiguas. El problema es que no me actualizo en ciertas cosas. Mi relación con la prensa es muy especial, cuántas veces supiste de los chistes que contaba. En primer lugar no tengo ningún problema homofóbico, tú me conoces”.